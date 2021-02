Mujer aspira a tener 100 hijos para formar la familia más grande del mundo

Con tan solo 23 años, Christina Ozturk, quien está casada con Galip Ozturk, de 56 años, tiene la meta de dar a luz a 100 bebés.

Para muchos esta meta es imposible, ya que Christina tendría que estar casi toda su vida entre periodos de gestación sin descansar.

Hasta el momento, la familia Ozturk ya tiene once hijos y a pesar de los comentarios o advertencias que han recibido en las redes sociales, mantienen su decisión firme y llevarán su objetivo hasta el final.

Según lo declarado por Christina, su mayor logro en la vida será tener la familia más grande del mundo y pretende junto a su esposo invertir hasta 88 mil libras esterlinas (cerca de 22 millones de pesos) para lograr su cometido.

Pero, ¿cómo tener 100 hijos, si la vida promedio de una persona son 75 años?

Cuando lees esta noticia de inmediato se te viene a la mente cómo es que le va a hacer la pareja para tener a un centenar de bebés, ya que sabemos que tanto para Christina como para cualquier mujer es prácticamente imposible embarazarse 100 veces.

Con lo que no contabas es que la pareja Ozturk tiene una estrategia que les ayudará a cumplir su objetivo, la cual está relacionada con los vientres sustitutos.

"En este momento tengo once hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado. Yo misma di a luz a mi hija mayor, Vika, hace seis años. El resto de los niños son genéticamente nuestros, de mi esposo y yo, pero fueron gestados en vientres sustitutos”.

"No sé cuántos hijos tendremos, pero definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento", declaró la mujer para el diario británico The Sun.

Sus declaraciones de inmediato causaron revuelo en Georgia, pues muchos argumentaron que esta era una acción irresponsable porque no estaban tomando en cuenta la situación económica a nivel mundial, ni tampoco la sanitaria.

Sin embargo, para la pareja también hubo opiniones positivas, pues algunos indicaron que si tenían el poder adquisitivo para mantener los gastos de los bebés, lo hicieran.

En la actualidad, la familia Ozturk vive en Batumi, en Georgia, en donde es legal utilizar madres sustitutas durante el embarazo. Y por supuesto, hay que recordar que cada uno de estos cuesta alrededor de ocho mil euros, es decir, 200 mil pesos.