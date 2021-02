“Estuve a punto de perder la vida”: Demi Lovato comparte que sufrió tres derrames y un infarto

Bien dicen que la espera vale la pena, y lo confirmamos este miércoles, cuando por fin pudimos echar un vistazo al tráiler oficial de “Demi Lovato: Dancing With the Devil”, documental sobre la vida de la cantante en colaboración con Youtube. En dónde la artista reveló detalles impactantes sobre un acontecimiento que pudo costarle la vida.

En menos de tres minutos, Demi Lovato compartió algunos detalles sobre las adicciones que ha sufrido a lo largo de su carrera. Pero lo que más impacto fueron los detalles sobre la sobredosis que en 2018 estuvo a punto de costarle la vida, "Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida" por la que ahora sufre fuertes secuelas.

"Durante los últimos dos años, he escuchado muchas historias sobre mi vida y lo que la gente cree que ha sucedido, y quería dejar las cosas claras” “En última instancia, ese fue mi propósito al publicar esto: ayudar a las personas en este camino", se escucha decir a Lovato en el teaser.

Todo parece indicar que la sobredosis que vivió fue mucho más grave de lo que imaginamos, pues la cantante relata que a consecuencia de este evento, sufrió un infarto y tres derrames cerebrales, provocando diversos daños en su cuerpo, entre ellos un daño ocular intenso, por el cual tuvo que aprender a leer de nuevo.

"Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo manejar vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer", explica la estrella

En el avance, también podemos escuchar a varios testigos, entre ellos amigos y la familia de Lovato, incluidos su madre y su padrastro, junto con su hermana, y al mismísimo Elton John hablar sobre los momentos más oscuros de la artista que la llevaron el límite.

