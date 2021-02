Jesy Nelson deja pistas de nuevo proyecto en solitario

La cantante Jesy Nelson ha desatado fuertes rumores de que podría estar comenzando una carrera en solitario después de abandonar Little Mix, noticia que ocasionó el revuelo en las redes sociales. Y es que la artista parece haber dado un gran pista al publicar un Instagram Story en dónde se apreciar que la cantante se encuentra en un estudio de grabación.

Jesy tituló dicho post con el emoji de un mono con su mano sobre la boca, lo que parece que está guardando algún secreto, y podría tratarse de una sugerencia de que está a punto de comenzar su carrera en solitario.

Instagram Story de Jesy Nelson

Las especulaciones se hicieron más fuertes cuando, horas más tarde, Nelson compartió una fotografía en la que aparecía con el mismo atuendo que se aprecia en la foto del estudio y que acompaño con el mensaje "Vamos" y unos emojis de notas musicales, post que rápidamente sus fans tomaron como otra pista.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos plagados de apoyo y emoción. Incluso uno de sus seguidor preguntó: "¿Vamos a tener JN1?", lo que provocó más especulaciones cuando a la propia Jesy le gustó el comentario.

Jesy es comparada con Zayn Malik

Algunos fans parecen no estar muy de acuerdo con que la artista inicie una carrera en solitario, pues fue en noviembre de 2020 que anunció que se tomaría un descanso prolongado de Little Mix, para posteriormente, confirmar que había dejado oficialmente el grupo, citando el cuidado de su salud mental como la razón por la que decidió separarse. Algunos seguidores han llegado a comparar su salida con la de Zayn Malik de One Direction, quien posteriormente volvió para lanzar sus proyectos individuales.

Esta sería la primera incursión de la artista en una carrera en solitario. Cabe mencionar que cuando ocurrió su salida, Jesy aseguró que no sabía qué le deparaba el siguiente capítulo, pero al parecer si lo sabía muy bien.