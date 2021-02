Mike Shinoda de Linkin Park estrena nuevo sencillo “Happy Endings” Feat. Iann Dior&Upsahl

Mike Shinoda, el cantante, compositor y productor de Linkin Park, así como ganador de varios premios GRAMMY®, regresa a la escena con un nuevo sencillo titulado “Happy Endings”, esta vez en colaboración con el artista multiplatino Iann Dior y la cantante Upsahl.

El nuevo sencillo es una mezcla entre lo alternativo, el hip-hop y el pop con una combinación de las voces y el talentos de artistas inigualables.

La forma en que Shinoda eligió para dar a conocer “Happy Endings” a principios de esta semana, fue a través de Twitch y las autoridades de la criptomoneda.

De esta forma se convirtió en el primer artista de un sello importante que lanza un sencillo a través de una subasta de NFT.