Gato llora a cámara de seguridad luego de quedarse solo en casa /

Dicen que los gatos no tienen sentimientos pero un video que recientemente se hizo viral muestra cómo un gato llora frente a la cámara de seguridad luego de darse cuenta que se ha quedado solo en casa.

Su nombre es Fufu y es un gato de raza British Shorthair de tan solo dos años de edad. Recientemente llamó la atención de las redes sociales por su reacción ante la soledad.

Meng, la dueña de Fufu, se fue a casa de sus padres todo el fin de semana para celebrar el Año Nuevo Chino. Dejó alimento y agua suficiente para Fufu. Sin embargo, lo más importante para Fufu no iba a estar, la presencia de su ama.

Fufu no fue a casa de los papás de Meng pues ella estaba preocupada con que el gato no se acostumbrara a estar en un lugar desconocido. Pero para no extrañarse mucho, Meng compró una cámara de vigilancia especial para mascotas donde podía comunicarse con Fufu.

Pero lo que sería un medio de comunicación para ambos desató el drama. Cuando el gato escuchó la voz de su ama, comenzó a desesperarse y a buscarla.