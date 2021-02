Cinco canciones de Daft Punk que marcaron para siempre la historia de la música electrónica

Se terminó. Nadie se esperaba la noticia de que una de las bandas más importantes dentro de la historia de la música electrónica, techno y house dijera adiós. Después de casi tres décadas de trayectoria, Daft Punk abandonó los escenarios y se despidió de sus millones de fans a través de un video que publicaron en YouTube, titulado “Epilogue”.

En dicho material se puede ver como Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter están caminando por un desierto, después de unos pasos Thomas se detiene, se acerca a Guy-Manuel, se quita su chamarra de cuero y le da la espalda mostrándole lo que parece ser un botón de autodestrucción, su compañero lo activa y Thomas regresa por donde llegaron y a mitad del camino explota, dando a entender el fin del dúo.

Aunque el tiempo se acabó para esta fabulosa banda que marcó a varias generaciones, lo cierto es que los sonidos que crearon no solo revolucionaron el pasado de la música e inspiró el presente de muchos artistas, sino que miles son las personas que están completamente seguras de que su legado permanecerá por mucho más tiempo en el futuro.

Después de 28 años de trayectoria, dijeron adiós

Breve historia del dúo robot

Daft Punk por 28 años estuvo conformado por los músicos franceses Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bongalter.

Un dato curioso es que el acrónimo de “Daft”, presente en su primer DVD, proviene de las iniciales de “A Story about Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes”, palabras que reciben significado a la banda por su primera canción “Da Funk” del año 1995 que pertenece al álbum "Homework".

Las obras de arte de música electrónica que crearon estuvieron fuertemente influenciadas al principio de su carrera por bandas como The Beatles, The Beach Boys y The Rolling Stones.

Una de las razones por las cuáles se volvieron inolvidables fue porque elaboraban conciertos en los que incorporaban increíbles efectos visuales, esto debido a que ponían especial énfasis en la historia y los componentes que ayudaban a sus seguidores a conectar con cada una de sus producciones musicales

La música de Daft Punk ha marcado a múltiples generaciones / Getty Images Además de que desde 2001 en sus actuaciones o apariciones públicas comenzaron a aparecer disfrazados de robots. Recordemos que Daft Punk también se caracterizó porque en muy raras ocasiones concedían entrevistas o aparecían en televisión. Durante su trayectoria musical el dúo electrónico logró vender más de 12 millones de álbumes y más de 17 millones en sencillos. ¿Porqué vale la pena recordarlos? Para muchos, esta banda tiene la cualidad de transportar a cualquiera que los escuche a otros mundos, porque los sonidos que generan son capaces de conectar en lo más profundo del interior de una persona. Su legado no tendrá fin / Getty Images Por décadas su música no solo se utilizó en los mejores bares o discotecas, sino que muchos utilizaron sus álbumes para escuchar en compañía de amigos e incluso para pasar el tiempo a solas y simplemente pensar. Te recomendamos: The Weeknd y Daft Punk estrenan videoclip Y para reafirmar porque Daft Punk es una de las bandas que debes conocer y recordar por siempre, aquí te dejamos cinco canciones que marcaron no solo su éxito si no a varias generaciones: 1. One More Time 2. Something About Us 3. Around the World

4. Daft Punk Feat Pharrel Williams-Get Lucky 5. The Weeknd - I Feel It Coming ft. Daft Punk