Nick Jonas presenta nuevo single y rompe esperanza de reunión con Jonas Brothers

Parece que toda esperanza sobre el regreso en conjunto de los Jonas Brothers se ha esfumando, y es que el menor de los hermanos, Nick Jonas compartió una imagen en las redes sociales para promocionar su próximo single en solitario “Spaceman”, que saldrá a la venta el 25 de febrero.

Fue durante el fin de semana que el menor de los Jonas publicó en Instagram una imagen para promocionar su nuevo tema, acompañada del mensaje “Spaceman se lanzará el próximo 25 de febrero. La cuenta regresiva empieza ahora”.

Pero esta no es la primera pista de Nick, pues fue el viernes que, aparentemente se burló de su propio vídeo musical, publicando un clip de el mismo en un traje de astronauta y siendo filmado mientras es arrastrado. "Spaceman" se convierte en el primer single en solitario de Nick desde su éxito de 2018 "Right Now".

Estreno en vivo

Además, el cantante, de 28 años anunció su participación en el programa “Saturday Night Live” el 27 de febrero, en donde hará su debut como anfitrión e interpretará, por primera vez “Spaceman”.

A pesar de ser le más pequeño de trío, Nick ha llevado su carrera a través de varias áreas que han sido un éxito, pues no sólo se viene su nueva canción, pues también volverá como juez en la 20ª temporada de "The Voice” el 1 de marzo, y protagonizará junto a Tom Holland, Daisy Ridley y David Oyelowo la película “Chaos Walking”, a estrenarse el 5 de marzo.

Al parecer el "reencuentro" de la banda no esta en planes de llegar pronto, pues se sabe que los hermanos comenzaron a trabajar en sus propios proyectos por separado durante la cuarentena, y que han optado por dejar de lado la banda con el objetivo de impulsar sus respectivas visiones creativas.