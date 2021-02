Daft Punk: En qué videojuegos puedes encontrar su música

Tras el anuncio de la separación del duo francés Daft Punk, decidimos enumerar algunos de los videojuegos en donde puedes encontrar algunas de sus canciones más sonadas.

Uno de los videojuegos musicales que apareció tras el hype de Rock Band de Harmonix Music Systems en co-asociación con MTV Games y Guitar Hero, mismo que fue publicado por Activision y desarrollado por FreeStyleGames. Este título debuto en Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3 y Wii en octubre del 2009. Esta entrega venía en un paquete con una tornamesa con un disco con 93 mezclas originales de entre las cuales podíamos encontrar las siguientes canciones de la dupla francesa:

DJ Hero 2

En esta secuela disponible para Xbox 360, PS3 y Wii que apareció en octubre del 2010, presentó un cambio y este era la inserción del micrófono. Con este, no obstante de hacer las mezclas, podías incluir la voz en la pista. De entre los más de 80 mixes, encontrábamos la siguiente canción del mítico grupo galo:

Human After All

GTA V

Como mención honorifica, el rompe récords desarrollado por Rockstar Games que apareció en septiembre del 2013 en Xbox 360 y PS3 que posteriormente se reeditaría en PC, PS4 y Xbox One con la promesa de hacer lo propio en las Xbox Series X/S y PlayStation 5, cuenta con un impresionante catálogo de canciones y aunque como tal el dúo francés no se encuentra completo en el juego, una de las canciones de Thomas Bangalter de Daft Punk junto con el DJ Alan Braxe y Benjamin Diamond se puede escuchar en la estación Non-Stop Pop FM: Music Sounds Better With You.

Otros juegos

Adicional a estos legendarios títulos, la dupla también dejo rastro con las siguientes canciones en las siguientes entregas:

Around the World en Dance Central 3, Dance Paradise y NBA 2K13,

Da Funk en Just Dance 3 y Top Spin 4

Derezzed en Tap Tap Revenge 4

en Tap Tap Revenge 4 Get Lucky en Just Dance 2014, NBA 2K14, Rock Band 4 y Guitar Hero Live

en Just Dance 2014, NBA 2K14, Rock Band 4 y Guitar Hero Live Musique en Wipeout 2097

en Wipeout 2097 One More Time en Boogie

en Boogie Technologic en Kinect Sports Rivals, Dance Central 2 y Tap Tap Revenge

The weekend ft. Daft Punk en Rock Band 4 y Just Dance 2019

Sin duda Daft Punk ha dejado una huella que podremos revivir por medio de varios de estos videojuegos ¿Tú tienes algunas de estas joyas?