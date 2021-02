¿Boda a la vista? Khloé Kardashian presume anillo de diamante

La Kardashian avivó más los rumores cuando un seguidor comentó el post: "¿son ellos?", a lo que Khloé se limitó a responder con un "¡sí, Lo son!" junto a un emoji de cara de beso. Pero la cosa no quedó ahí, pues Tristan se le unió al comentar el post, bromeando sobre el césped en el fondo de la imagen junto con unos emojis en formas de corazón, "WOW!!!!!!! Ese césped está cortado a la perfección”, dando más fuerza al rumor.

Khloé se burla de su compromiso

Khloé dejó que el rumor continuara esparciéndose, hasta que horas más tarde comentó acerca de su respuesta, sin dar detalles sobre el misterioso anillo:

"Mi respuesta fue a la pregunta '¿son? Mi respuesta es 'Sí, lo son'... Lo que significa que sí los zapatos están cayendo el 2.25", comento Khloé.

Pese a esto, las especulaciones sobre el compromiso no pararon, y estrellas como Christine Quinn no dudaron en felicitarla "Ok bling bling te vemos", comentó junto con emojis de un diamante, una cara guiñando un ojo y manos aplaudiendo.