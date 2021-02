Zara Larsson deleita con “Look What You’ve Done”

Zara Larsson decidió adelantar el lanzamiento de su nuevo single titulado "Look What You've Done” que nos envuelve en el sonido disco y forma parte de su segundo álbum "Postergirl", que saldrá a la venta el próximo 5 de marzo.

"Look What You've Done”, producido por Steve Mac es la continuación de los ya revelados “Talk About Love”, “Love Me Land”, “WOW” y “Ruin My Life”, y respecto a este nuevo himno discotequero, perfecto para aquellos que buscan un nuevo sentido a sus vidas, Zara comentó:

“Me encanta esta canción. Quería escribir sobre el desamor, pero de una manera que también fuera empoderadora y positiva. En mi mundo, ser vulnerable es ser fuerte, pero en esta canción digo 'mira lo que has hecho, ¡estoy brillando! ¡Pareces una mierda! Era importante para mí tener una canción así en Poster Girl", expresó Larsson.