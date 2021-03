El vestido verde de Anya Taylor-Joy para los Golden Globes; la elegancia que se hizo viral

Fue Law Roach, el estilista de la actriz, quien compartió cada detalle de los preparativos de Anya Taylor-Joy para la gala de cine y la televisión. Él mismo (quien por cierto también viste a Zendaya), describió el vestido como un atuendo "retro pero moderno y cool al mismo tiempo".

El vestido Dior de Anya Taylor-Joy que se hizo viral / Captura: Instagram

Vestidos verdes que han hecho historia

Aunque el vestido de Anya Taylor-Joy sin duda es el más sonado del momento, existen otros igual de arriesgados y elegantes que se han convertido en nuestros favoritos y que han marcado al mundo de la moda en las celebridades.

1. Keira Knightley en Atonement

Si no has visto esta película de 2007 (que en Latinoamérica es conocida como "Expiación, Deseo y Pecado"), protagonizada por Keira Knightley no solo te estás perdiendo de una gran historia y excelentes actuaciones sino de un vestido que se ha convertido en el favorito en la historia del cine.

Nos referimos al vestido verde de seda color verde que usa Keira en una de las escenas más importantes de la película. Fue diseñado por Jacqueline Durran y le consiguió una nominación al Oscar que desgraciadamente no ganó.

Este vestido rompe las barreras del tiempo y a más de diez años de que lo vimos por primera vez, muestra una elegancia que todos querríamos en nuestro clóset.