Queen llega a tú móvil con su propio videojuego

Cada uno de los miembros de Queen tendrá su propio color y si aciertas todos los discos a tiempo conseguirás puntos que harán que las cuatro reinas se vuelvan locas con súper movimientos, pero si te equivocas, la pista de ese instrumento concreto desaparecerá de la canción.

Cortesía: Queen rock tour

El videojuego nos deleitará con 20 de sus más grandes éxitos, incluyendo temas como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are The Champions”. Además, se podrá desbloquear y seleccionar los lugares que realmente han visto a Queen en el escenario, como el Rainbow Theatre de Londres en 1974 y Rock in Rio en 1985, así como sus trajes icónicos.

El director creativo de Queen: Rock Tour, Cedric Ratajczak aseguró que su objetivo era superar las barreras de la música y los juegos con una experiencia divertida que pusiera a los jugadores en la piel de Queen: "El reto creativo consistía en modernizar el sistema tradicional de juegos musicales, dotándolo de un estilo visual alegre que le da una imagen atemporal que seguro atraerá a las generaciones más jóvenes de jugadores", expresa Ratajczak. El videojuego de Queen ya está disponible para todas las plataformas Android e iOS, y si te consideras un fan, ten por seguro que no te lo puedes perder.