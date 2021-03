Jennette McCurdy se siente "avergonzada" por su trabajo en iCarly y deja la actuación

A todos nos emocionó el anuncio sobre el revival de iCarly, pero este se vio opacado por Jennette McCurdy y la inesperada noticias sobre su retiro de la actuación, dejando a más de uno desilusionado, pues esperábamos verla junto a sus compañeros Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor.

Después de alcanzar la fama en su papel de Sam Puckett en la serie de Nickelodeon, y luego protagonizar el spinoff de Sam & Cat, junto a Ariana Grande, McCurdy decidió abrir su corazón en su podcast Empty Inside y confesó que nunca quiso ser actriz, carrera en la que se inició a los 6 años gracias a su mamá.

TE RECOMENDAMOS: iCarly regresa con Miranda Cosgrove y el elenco original



"Cuando empecé a aprender a controlar los nervios es cuando empecé a tener cierta popularidad. Pero lo dejé después de la muerte de mi madre, porque con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida. Fue un camino difícil", comentó McCurdy.

Además, era presentada como un modelo a seguir para los niños, en una ocasión admitió que el título le resultaba "molesto". Así mismo explicó que muchas veces creyó ser demasiado mayor para ciertos papeles que le ofrecían, llegando a sentirse realmente avergonzada:

"Mi experiencia con la actuación es que me avergüenzo de los papeles que he interpretado en el pasado. Estoy resentida con mi carrera en muchos aspectos. Me siento muy insatisfecho con los papeles que he interpretado, creo que eran los más cursis y vergonzosos. Hice la serie de 13 a 21 años, y a los 15 años ya me daba vergüenza. Fue vergonzoso. Y me imagino que la experiencia de actuar es muy diferente si te sientes orgullosa de tus papeles y te sientes realizada con ellos", explicó.

TE PODRÍA INTERESAR:Protagonistas de iCarly se reencuentran para nueva temporada