Dr Shenka, Pliego y Cristina del Valle, de Amistades Peligrosas, invitados en el webshow de Gabo Ramos

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, por eso te compartimos un poco de Dr Shenka, Pliego y Cristina del Valle de Amistades Peligrosas, nuestros invitados especiales en el increíble webshow interactivo en vivo junto a Gabo Ramos, a través del Facebook de LOS40, este 08 de marzo, a las 8:30 pm.

Vuelve Cristina del Valle con Amistades Peligrosas

El dúo español que marcó toda una época, gracias a sus canciones que nos llevan a profundizar emociones, en conjunto con los toques célticos de flauta y violín, convirtiéndose en la banda sonora de toda una generación en España y Latinoamérica, está de regreso, con más de tres millones de discos vendidos y ocho álbumes publicados.