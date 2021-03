Pide a su esposa que orine con manguera para que entienda lo difícil de ser hombre

Una de las discusiones de pareja más comunes sin duda son las que tienen que ver con el baño. Cuántas veces los hombres no han sido regañados por sus esposas por no bajar la tapa del retrete o por haber dejado un chorrito de pipí en el inodoro. Y es que suena fácil pero justamente un hombre quiso demostrarle a su esposa que apuntar no es tan sencillo como parece.

Jaimie Kramer, de Williston, Vermont, Estados Unidos, cansado de los reclamos de su esposa Jess, la retó a lograr lo que ella le exigía, orinar sin chorrear alrededor del inodoro. ¿Cómo lo logró? La llevó al patio y con una manguera simularon que su esposa tenía un pene y él medía la presión del agua.