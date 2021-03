Celebridades relatan la experiencia vivida sobre sus abortos

La modelo Chrissy Teigen enfrentó uno de los momentos más duros en su vida al perder al bebé que esperaba. Fue hospitalizada tras perder bastante sangre, y aunque en un principio ella misma compartió una imagen informando a sus fans que todo iba bien, finalmente tuvo que dar la triste noticia:

"Estamos conmocionados y sufriendo el tipo de dolor profundo del que solo has oído hablar, el tipo de dolor que nunca antes habíamos sentido. Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé lo que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente no fue suficiente", confesó la modelo

Después de estar envuelta en varias polémicas, la ex duquesa de Sussex compartió su dolorosa experiencia a través de un editorial abierto en The New York Times en el que habla de su dolorosa experiencia, y con esto, dar una mano a todas las personas que han experimentado un sentimiento de pérdida como el que vivió a ella:

“Después de cambiarle el pañal sentí un calambre agudo. Caí al suelo con el bebé en mis brazos murmurando una nana para calmarnos a ambos, la melodía alegre como duro contraste a mi sentir de que algo no iba bien. Supe, mientras apretaba a mi primer hijo contra mí, que estaba perdiendo al segundo”, confesó Marckle.

Milla Jovovich, “Fue una de las experiencias más horribles que he vivido”