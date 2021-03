Papá obliga a su hija a disculparse por hacer twerking en TikTok /

Un padre debe corregir a sus hijos antes de que sea demasiado tarde. Por eso, este padre de familia consideró importante castigar a su hija luego de un video que subió a TikTok donde aparecía bailando twerking. A su parecer, de forma provocativa.

Un video se hizo viral. Una joven menor de edad subió a su cuenta de TikTok un video donde aparecía bailando twerking de espaldas a la cámara. La joven movía las caderas mientras todo su cuerpo se movía. Sin mostrar el rostro, el video llamó la atención de muchos de sus seguidores.

Sin embargo, horas más tarde tuvo que retractarse pues su padre le exigió hacer un video pidiéndole disculpas a su familia por su comportamiento y su baile provocativo.

"Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron", decía la joven leyendo un papel mientras su papá la observaba con enojo.