Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge; un videojuego directo a la nostalgia

Las tortugas ninja son una franquicia que aún se le pueden sacar cosas “nuevas”, como el nuevo videojuego que llega a PC y consolas y apunta directo a la nostalgia con el Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, inspirado directamente en los juegos clásicos como el mundialmente conocido: Turtles: Turtles in Time. Un beat’em up lateral que enamoró a muchos en aquellos tiempos.

Gracias a Dotemu y a Tribute Games es esto posible con la asociación de Nickelodeon. Los cuatro hermanos, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello, patearan cascos en un increíble mundo de pixel art que evoca toda la gloria del diseño de las Tortugas originales de 1987. El trailer presentado genera mucha expectativa en los jugadores y para la cereza del pastel, Mike Patton de Faith No More se encarga de darle la interpretación explosiva del tema musical que se quedó grabado en la memoria de los niños de los 90’s.

Lo nuevo

Pixel art renovado en combinación con texturas 3D

Escenarios icónicos de Manhattan.

Amados con nuevas e impactantes habilidades

Mecánica clásica de los brawlers

¿Por qué es prometedor?

Dotemu y Tribute Games son dos grandes de los videojuegos. El primero, por un lado es desarrollador y editor conocido por sus leales conversiones, así como por impecables remakes de Streets of Rage 4, Windjammers 2 y Wonder Boy: The Dragon’s Trap. El segundo, tiene bajo el brazo excelentes títulos como Panzer Paladin, Flinthook y Mercenary Kings y su más grande joya, Scott Pilgrim vs. The World: The Game y no dejemos fuera a Teenage Mutant Ninja Turtles lanzado para Game Boy Advance en 2007.

Sigue de cerca a estos 4 hermanos y activa las alertas de notificaciones para el Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge en Twitter o mediante el canal de Discord.