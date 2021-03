¿Pato o conejo? La ilusión óptica que enloquece a tu cerebro; psicólogos lo explican

Seguramente te has topado con cientos de imágenes des “ilusión óptica”, y el no poder resolverlo nos causa cierta frustración, y es que muchas veces nuestros ojos nos dan la información correcta y es el cerebro el que no realiza una correcta interpretación, y algunas veces la respuesta puede sorprendernos y decirnos mucho sobre nuestra personalidad.

Este es el caso de una de las ilusiones ópticas más antiguas, atribuida al filósofo Ludwig Wittgenstein en 1892, y que se ha vuelto bastante popular en internet, y es que la imagen juega con nuestra mente y aunque parezca increíble, podría revelar que tan creativo eres. ¿Te atreves a averiguarlo? Comencemos:

¿Qué ves, un conejo o un pato?

La mayoría de las personas puede ver el pato, pero tiene algunos problemas con identificar al conejo. Una pista: los picos del pato son también las orejas del conejo. Si pudiste identificar a los dos animales sin tener que volver a observar, te informamos que, resultados obtenidos en una investigación realizada por el neurocientífico Kyle Matthewson, y publicada en la revista "Medical Express" aseguran que las personas con un nivel mayor de creatividad son capaces de los dos animales de la imagen con mayor rapidez que otras. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Resulta que durante la investigación, a los participantes se les hizo la entrega de objetos cotidianos y se les pidió que enumeraran el mayor número posible de usos, tanto convencionales como no convencionales, en dos minutos. Acabado el tiempo, se le mostró la misma imagen y resultó que los que observaron a los dos animales más rápido coincidieron con aquellos que encontraban, tres usos más para los objetos cotidianos. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que las personas con una creatividad más desarrollada muestran a menudo este talento para encontrar nuevos usos, distinguir dos puntos de vista distintos o conectar ideas que no estaban relacionadas.

Así que ya sabes, la facilidad con la que interpretas este tipo de representaciones es una prueba de lo creativo que eres y de cómo el mundo puede ser visto de distintas maneras.