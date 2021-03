Eugenio Derbez presenta a su primer hijo adoptivo

LEE TAMBIÉN: ¿Quiénes son las mamás de todos los hijos de Derbez?

Mariano Razo es gimnasta y experto en efectos especiales /

Mariano Razo es un gimnasta artístico de aproximadamente 20 años que en sus redes sociales comparte videos haciendo acrobacias y otros de efectos especiales, lo que llamó la atención de Derbez para hacerlo colaborador de los premios de la Academia (Premios Oscar) en un reto llamado "Filmmakers of TikTok" con sus habilidades de cine y efectos especiales.

"Creo que este chavo que elegimos tiene muchos elementos que podrían funcionar para este challenge que lanzó la Academia es por eso que este hijo adoptiktok tiene estas características", aseguró en sus redes sociales.

Derbez aclaró que los otros hijos adoptivos se anunciarán el próximo 16 de abril y sus características no tendrán que ver necesariamente con efectos especiales sino con otras cualidades como la comedia, entre otros.

Mariano Razo: gimnasta, celebridad y creador de efectos especiales

Mariano es originario de la Ciudad de México y ha sido múltiple medallista en Olimpiadas Nacionales. Formó parte de Exatlón México en la segunda y cuarta temporada.

Sobre ser el primer elegido de los hijos adoptivos, comentó: "No había subido nada de esto de Eugenio, no sabía si era cierto o no, de repente me empezaron a llegar mensajes felicitándome y yo ni siquiera sabía, es una completa locura".