Chica gótica se hace extremo cambio de look, su novio no la reconoce

Fue en el canal de Youtube Truly donde Vampryn dejó de ser gótica. Recibió a una experta en maquillaje de glamour y se dejó cambiar tanto en maquillaje, cabello y ropa.

La makeup artist Mélanie Viger visitó la casa de Vampryn para hacer la transformación. Le dio un bronceado falso, pestañas postizas y un look más fresco para sorprender a su hermana y a su novio, este último, nunca había visto a Vampryn de otra manera que no fuera gótica.

Una vez reconstruida, Vampryn salió a sorprender a su hermana y su novio Connor. Él se quedó sin palabras, no podía creer lo que veía. Sus primeras palabras fueron "regrésenla a como estaba".

Su hermana, por su parte, decía "Es como si una Barbie se hubiera comido a Aryn". Ella, mientras tanto, insistía en que extrañaba no tener cejas y eso era lo que más le costaba asimilar.

"Sin ofender, me gusta cómo se ve el vestido pero no me gusta el color, no me gusta la peluca, no me gusta tener cejas. Me veo rara... me veo como una mujer adulta. No me gusta eso", insistía nerviosa.

Vampryn asegura que parte de su estilo tiene que ver con que ser normal es muy aburrido. Así mismo cree que a nadie le gusta en realidad una cara bonita.

Para convertirse en una vampiresa, Vampryn tarda cerca de dos horas y media en toda su transformación que incluye pupilentes, maquillaje, dientes pintados y sangre falsa por todo su rostro.

Vampryn empezó siendo una chica emo a los 10-12 años de edad pero fue iniciando la preparatoria que su transformación fue más evidente y poco a poco se convirtió en una chica gótica.

Recientemente Vampryn compartió una foto de cómo luce sin maquillaje.