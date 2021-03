Perritos discapacitados reciben sillas de ruedas y vuelven a correr en Tailandia

No hay nada mejor en la vida que ver a un animal feliz. Hoy día, cada vez son más las personas que se preocupan por ellos y es común que en las redes sociales se destinen a su causa infinidad de ayudas, como es el caso reciente de la fundación The Man That Rescues Dogs, ubicada en Chonburi, Tailandia, que sumó esfuerzos para rescatar y darles una nueva vida a decenas de perros discapacitados.

Los perritos volvieron a correr gracias a que dicha fundación les proporcionó sillas de ruedas, alimento y chequeo médico constante.

🇹🇭🐕 Perros discapacitados corren en Tailandia con ayuda de ruedas pic.twitter.com/GawGOTOXSu — Reuters Latam (@ReutersLatam) February 5, 2021

De acuerdo con los detalles que ha dado este refugio, cada día, durante la caminata, al menos dos docenas de perritos salen felices a pasear y disfrutar del campo, de hecho en las imágenes que circulan en las redes sociales se les ve correr mientras sus cuerpos están sujetos a las ruedas que sostienen sus patas traseras.

Fueron un total de 27 perros los que fueron rescatados y serán atendidos hasta que recuperen su salud. “Es casi como si no tuvieran idea de que tienen una discapacidad y una vez que los pones en la silla de ruedas por primera vez, es como si no hubiera una curva de aprendizaje", declaró a la agencia el funcionario responsable del refugio Christopher Chidichimo.

