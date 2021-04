Yendry Stylo y Esteban Alí, invitados en el webshow de Gabo Ramos

Se viene un episodio más del increíble webshow interactivo en vivo junto a Gabo Ramos, a través del Facebook de LOS40, este 05 de abril, a las 8:30 pm. Tendremos increíbles invitados, por eso te damos una probadita de lo que nos espera este lunes.

Yendry Stylo logra traspasar fronteras

El rapero y reggeatonero Franquely Gervacio Heredia, mejor conocido en el mundo de la música como Yendry Stylo viene a presumirnos su tercer material discográfico títulado “Working in Silence”, en donde incluye 11 temas musicales inéditos como “La Queen”, “No Presumo” para el antro “El Colchón”; perrear llorando con “Porque me Llamas” y sad trap xib “Te Necesito”, sin duda un disco que van desde la balada, hasta la música urbana, con toques de dembow, trap y reggaeton.

“Me enfoqué en hacer el disco durante la pandemia, estas 11 canciones me tomaron muchas horas de inversión tanto en producción como el proceso de grabación de los videos. Es el mejor álbum que he hecho, cada vez me siento mes preparado he aprendido cada día más”, asegura Yendry. Además, llega con el estreno del videoclip de su sencillo “La Buchona” la cual dedicó a los jóvenes tik tokers para sacar su propio baile.

Un viaje al pasado con Esteban Alí El vocalista principal del Grupo Percance, Esteban Ramirez nos transporta a un viaje al pasado, con una melodia llena de sentimientos, mezclado el el folk, rock y pop a la que llamó “Hierba Buena” en conjunto con Mechas Kadeho, convirtiendose en el primer sencillo musical del cantante. El videoclip fue grabado en La Fortuna de San Carlos, con el objetivo de dar mayor visibilidad a la zona e invitar a los seguidores a que sean parte de una iniciativa para reactivar el sector turístico de La Fortuna: “La canción nació de una forma muy orgánica y real, estaba pasando por un momento triste, que no sabía cuándo podría volver a tocar, todos mis proyectos estaban totalmente congelados. Un día vi una foto que compartió mi mamá en facebook y el texto hacía referencia a la fuerza de la gente de este lugar, e inmediatamente me puse a componer la canción. Me inspiré en La Fortuna y su gente, un lugar que me ha dado alegrías, recuerdos y prosperidad”, mencionó Esteban Alí. Esto y muchas cosas más es lo que te espera este lunes 05 de abril el webshow de Gabo Ramos y Adrián Casas, a través del Facebook de LOS40, a partir de las 8:30 pm.

