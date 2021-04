Esto dice la carta de la abuelita maltratada que pidió ayuda en centro de vacunación antiCovid

Desafortunadamente, la historia que te presentamos a continuación ocurrió a finales de la semana pasada, cuando una abuelita al acudir a un centro de vacunación contra Covid-19 en Iztapalapa, entregó a una enfermera un papel en el que pedía ayuda.

De acuerdo con las declaraciones del personal de salud que se encontraba en ese momento, la anciana aprovechó que la llevaron a vacunar para denunciar los abusos que se cometían en contra de su persona.

En el papel que entregó se puede leer lo siguiente: “Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí por favor”.