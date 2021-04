Justin Bieber lanza EP con 6 nuevas canciones

Justin Bieber continúa sorprendiendo a sus seguidores, y es que a tan solo dos semanas del lanzamiento de su álbum de estudio titulado “Justice”, el cantante publico su nuevo disco con canciones, totalmente inéditas.

“Freedom” como decidió llamar a este EP, fue anunciado a través de sus redes sociales con la portada del mismo que es una captura de pantalla de un móvil, completamente en blanco, y con una "app" para tomar notas abierta en la que puede leerse el nombre del EP, junto al mensaje: "Freedom en todas las plataformas".

TE RECOMENDAMOS: Karol G revela que Shakira rechazó colaboración musical con ella



El EP contiene seis temas inéditos en donde mezcla los ritmos de gospel, hip hop, el R&B y el pop atmosférico, además de colaboraciones con artistas como BEAM, Brandon Love y Chandler Moor, Judah Smith y Tori Kelly, cuya temática se abarca y se centra en la religión.

Los títulos del nuevo álbum, con el que pretende demostrar su amor por la religión, incluyen los temas: "Freedom", "All She Wrote", "We're In This Together", "Where You Go I Follow", "Where Do I Fit In" y "Afraid To Say".