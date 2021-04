Cuál es la compañía que más dispositivos móviles vende en México

Tras cumplir un año del confinamiento por la pandemia de COVID-19, los smartphones han jugado un papel clave en la conectividad de nuestro país, ya que no obstante de permitir comunicarnos, se ha convertido en una herramienta de trabajo, compras y entretenimiento.

Acorde a un estudio presentado por The Competitive Intelligence Unit de la mano de Rolando Alamilla, al cierre del 2020, se contabilizó un total de 115.8 millones de dispositivos móviles en México, lo que representa una adopción del 91.6% sobre un total de 126 millones de líneas que se encuentran operando en territorio nacional.

Tendencias

Acorde al estudio “Dimensionamiento del Mercado de Smartphones en México” The CIU, al cuarto trimestre del 2020 (4T-2020), Samsung es el principal fabricante con una participación de 32.2% aunque en el último semestre, registró una disminución de 3 puntos porcentuales (pp) por el incremento en el precio de sus dispositivos.

En segundo lugar, aparece Motorola con una cuota de mercado del 20.3%, esta marca aumentó su participación en 1.6 puntos porcentuales vs el semestre anterior.

Huawei por su parte mantiene la tercera posición con una participación de mercado del 14.2%, mismo lugar que el año pasado. Por la coyuntura geopolíticas a las que se ha enfrentado la compañía china, según The CIU, es previsible que una vez se cumplan dos años de no disponer de los servicios de Google en sus equipos, podría observarse una migración de usuarios a dispositivos de otros fabricantes. No obstante, se espera que con la llegada del presidente de Estados Unidos Joe Biden, se abra una ventana que permita a Huawei y Google seguir operando como aliados.

En cuarto lugar, se ubica Apple con una cuota de mercado de 10.4% registrando una disminución de 1.9 puntos porcentuales con respecto a la participación que tenía en el segundo trimestre del 2020. Esta caída, según el estudio, obedece a la crisis económica que vive el país, que limita de recursos para hacerse de equipos de esta marca por sus precios.

Participación de mercado de fabricantes de equipos, 4T-2020

(Proporción del Parque Total en Operación, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit La quinta posición la ocupa la compañía surcoreana LG con una participación de mercado de 6.7%. que recientemente ha dado a conocer su retirada de esta categoría a nivel mundial. Adquisición de equipos por gamas: Efectos de la Pandemia México según este análisis, se caracteriza por tener usuarios en su mayoría de prepago, 82% de los usuarios cuentan con una línea bajo esta modalidad con un gasto promedio mensual de $87 pesos. El 18% restante de pospago pagan en promedio de $326 pesos mensuales. Con base en esto en el país había una tendencia elevada en la compra de equipos de gama baja y hasta hace 3 años los mexicanos han ido revirtiendo esto hacia los equipos de gama media. Distribución de tenencia de smartphones por gamas (Proporción del Total, %) Fuente: The Competitive Intelligence Unit En esta tabla podemos ver como de 2018 a la fecha la gama media ha ido ganando predominancia sobre la gama baja, de igual forma se aprecia como la gama alta se acerca al doble digito. Ahora habrá que esperar a ver como los efectos de la pandemia puedan afectar en próximas fechas esta misma distribución.