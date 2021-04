Emotiva celebración: madre presenta a su hija trans de 6 años

El miedo y las dudas son algunos de los sentimientos que pueden llegar a presentar algunas familias cuando descubren que uno de sus miembros tiene distintas preferencias, pero afortunadamente con el paso de los años esta situación ha cambiado y prueba de ellos es esta madre que ha decidido compartir con el mundo la transformación de su hija trans.

Se trata de Zoe Lynn, una joven madre que, a través de sus redes sociales compartió su felicidad tras el proceso de cambio de su pequeña, de tan solo 6 años de edad, quien nació como niño, pero desde bebé ha sabido que es una niña.

Fue a través de un par de fotografías en las que se observa a Zoe con globos rosas y un cartel que dice “Es una…”, referente al género de su hija que ahora lleva el nombre de Avery. Además, en su publicación relató que fue a los 5 años que su pequeña dijo que su vida no iba en la dirección que había planeado, y que si pudiera se rajaría el cuello con un cuchillo. “Nunca me he sentido peor”, escribió Zoe.

A partir de ese momento, vivieron situaciones muy complicadas, pensando que su hija podría sufrir mucho debido a esta situación, pero fue gracias a su apoyo incondicional como padres, que todo marchó bien: “No creo que la ropa, los colores o los juguetes tengan género. A los dos años mi niña me pidió un vestido de princesa y, sin pestañear, ya estaba en el carrito de compras. Su dormitorio era mitad coches y mitad muñecas y princesas”, asegura la madre de Avery.