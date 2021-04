Cientos de comentarios recibió Beli pero algunos resaltaron por criticar su atuendo pues aunque tenía mucho estilo, seguramente Beli ni siquiera sabría qué banda era la que traía en la falda. De entre todos, Beli decidió cerrar bocas respondiendo a un fan que fue extremadamente prejuicioso.

"Qué hermosa, mi amor. Ojalá supieras quién es Iron Maiden", escribió el usuario Juan Francisco. Pero Beli no se quedó callada y con el carácter fuerte que la caracteriza cuando algo le molesta, le respondió al susodicho.

Belinda responde a fan que la critica por su falda de Iron Maiden

"Creo que te falta algo de cultura pop. Los estereotipos que manejas sobre las personas (principalmente mujeres, por lo que veo) están fuera de lugar. Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gusto musicales".

Inmediatamente sus otros fans reaccionaron con mensajes de apoyo a Belinda y se burlaron del joven que quedó avergonzado por su comentario.

Juan Francisco borró el comentario pero ya era demasiado tarde, la respuesta de Beli se hizo viral.

Y aunque su respuesta puso a todos en su lugar, no pudo evitar recibir memes por sus gustos musicales que no coinciden con el look de niña fresa que usa. Eso sí, Beli siempre nos ha demostrado que ella para nada es lo que parece ¡es mucho mejor!