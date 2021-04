#YoSíTeCreoFrida se hizo tendencia en redes sociales como señal de apoyo a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique Guzmán, quien recientemente lo acusó de abuso cuando ella tenía apenas cinco años.

Recientemente Frida Sofía reveló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, los abusos que vivió en su infancia por parte de las ex parejas de su mamá Alejandra Guzmán y de su abuelo Enrique Guzmán quien la tocaba de forma inapropiada desde su infancia.

"Fue un hombre muy asqueroso, fue un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco".

Inmediatamente, Guzmán salió en su propia defensa en redes sociales asegurando que Frida Sofía mentía y necesitaba ayuda psiquiátrica. Al día siguiente se presentaba con lágrimas en los ojos en el programa Ventaneando, preocupado por las acusaciones en su contra.

Enrique Guzmán se defiende de Frida Sofía

"Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de Frida Sofia...", respondió Enrique Guzmán. Sin embargo, usuarios en redes sociales dudan de su inocencia, sobre todo luego de que comenzaron a circular videos de sus presentaciones en la televisión años atrás donde mostraba una actitud incómoda hacia Verónica Castro e incluso su hija Alejandra Guzmán.

Vaya vaya Enrique Guzmán, así que hacías tus puercadas "en vivo y a todo color" no me imagino en lo privado tus acciones. pic.twitter.com/vnj75aQ7Rp — Mar (@punzesa) April 8, 2021

Era el programa "Mala Noche... No", que conducía Verónica Castro. Ambos platicaban en un sillón que los obligaba a tener una distancia muy cercana entre ellas. Entre pláticas, Enrique Guzmán movía los brazos y en una de esas, acercó demasiado su mano hacia el pecho de Verónica Castro, quien inmediatamente se hizo para atrás mientras él la rozaba.

El comportamiento de Enrique Guzmán no parecía para nada inocente y se reforzó con otro video donde es invitado junto a su hija Alejandra Guzmán y al momento de abrazarla, ella advierte que hay que ponerle un alto a su padre porque a veces "suele ser mano larga".

Entre risas, Verónica Castro preguntaba que si entonces no solo era con conocidos mientras Enrique Guzmán se reía de la situación. "Y ni modo que me culpen por eso, es mi hija. Y está buenísima", dijo sobre su hija en aquel entonces.

Hasta ahora no hay declaraciones por parte de Enrique Guzmán sobre estos videos. Sin embargo, Frida Sofía insiste en sus acusaciones y en sus redes sociales escribió junto a una fotografía "Me robaste la inocencia , mi privacidad, mi energía, mi tiempo, mi seguridad, mi intimidad, mi valor y hasta mi voz...YA NO MÁS".