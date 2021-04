Por qué las mujeres exitosas tienen tan mala suerte en el amor

¿Te has preguntado por qué te va tan bien en la vida pero a pesar de tus esfuerzos, no has encontrado al hombre que se convierta el amor de tu vida? Bueno, existe una explicación muy decepcionante y que no tiene nada que ver contigo sino con los demás: las mujeres más exitosas son las que peor suerte tienen en el amor.

Vivimos en una sociedad donde a lo largo de los años nos hicieron creer que los hombres tenían que ser los líderes, los de los grandes puestos de trabajo, los que ganaban más. Por mucho tiempo nos dijeron que ellos eran los más inteligentes y capaces. Sin embargo, las mujeres hemos llegado a demostrar que no es así.

Cada vez son más las mujeres que destacan en el ámbito profesional, cada vez somos más las mujeres que no nos dejamos llevar por los estereotipos y hemos decidido cumplir nuestras metas, superarnos, trabajar y tener hijos al mismo tiempo, estudiar para ser las mejores, dejar de estar solo al cuidado de la casa y lograr todo lo que nos propongamos.

Pero justamente la seguridad que nos ha hecho crecer es lo que equivocadamente ha intimidado a algunos hombres quienes, al ver lo que estamos logrando, se sienten amenazados y entran en constante competencia con nosotras.

Según un estudio publicado en el Journal of Evolution and Human Behavior, los hombres prefieren a las mujeres con las que no se sienten amenazados en el ámbito profesional, esto después de un estudio que se realizó a 120 universitarios sobre su percepción sobre las mujeres y el trabajo.

A las mujeres exitosas les va mal en el amor porque los hombres se sienten amenazados. En él, los hombres tuvieron que clasificar por medio de fotografías, a sus compañeras y el puesto de trabajo que les asignarían si tuvieran la oportunidad. Las categorías eran supervisora, compañera de trabajo o asistente. Posteriormente tendrían que revelar por quiénes se sentían más atraídos. Los resultados arrojaron que las mujeres más atractivas para ellos eran a las que les habían asignado el puesto de "asistentes", por lo que los investigadores concluyeron que los hombres la mayoría de las veces prefieren a las mujeres que no resultan ser para ellos una amenaza a su trabajo. Por qué las mujeres exitosas no pueden tener una pareja estable. Y ojo, esto no significa que por esa razón debas dejar todos tus logros a un lado para complacer al que crees que es el amor de tu vida. En realidad es todo lo contrario. Y es que aunque te va a costar más trabajo encontrar un hombre que borre de su cassette las reglas antiguas impuestas por la sociedad, sí llegará aquel que no solo respete y valore tu inteligencia y capacidad sino que se convertirá en el mejor equipo para que ambos, de la mano, sigan creciendo, sin temor a que uno supere al otro y siendo inspiración para llegar cada vez más lejos.