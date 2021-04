Actor que daba voz a Apu en "Los Simpsons" se disculpa por “ofensiva” interpretación

Después de casi 30 años de su aparición, el famoso personaje de “Los Simpson”, Apu sigue causando controversia, y está vez Hank Azaria, actor que prestó su voz al personaje ofreció disculpas a la comunidad india por su “ofensiva” interpretación del personaje, y por ende la creación de estereotipos raciales.

Fue a través del podcast "Armchair Expert with Dax Shepard" que Hank se ha disculpado por poner voz al personaje: "Una parte de mí siente que tengo que ir a cada persona india de este país y disculparme personalmente", confesó el actor.

TE RECOMENDAMOS: Los Simpson: Personajes que podrían desaparecer en la serie

Hank Azaria

Además, aseguró que inicialmente no sabía si dejar de hacer la voz o no, pues no quería hacer una "reacción instintiva" a lo que podría haber sido simplemente "17 hipsters en una microcervecería en Brooklyn". Así mismo, confesó que leyó, habló con gente que sabía mucho sobre el racismo, habló con muchos indios y asistió a seminarios para comprender el problema que representaba Apu y dejar de darle voz, pues en estos momentos representa un insulta para la cultura., por lo que en 2020 anunció por primera vez que dejaría de interpretar a Apu.

“Un joven de 17 años que ni siquiera ha visto Los Simpson sabía lo que significa Apu. Todo lo que sabe es que esa es la manera en que su gente es vista y representada por muchas personas en este país”, aseguró

Una fuerte polémica

Pero la presión aumentó, sobretodo en 2017, cuando el cómico indio-estadounidense Hari Kondabolu realizó un documental en donde mencionaba que Apu fue creado con buenas intenciones hace todos esos años, pues el programa era parte del "racismo estructural", pero la opinión pública consideró que perpetuaba los estereotipos y prejuicios contra la comunidad hindú en Estados Unidos.

TE PODRÍA INTERESAR: Pixar lanzará cortometraje de Los Simpson

A principios de este año, el creador de la serie, Matt Groening, admitió que era necesario un cambio, después de que Los Simpson intentaran inicialmente reírse de las críticas, y fue durante uno de los episodios, que el personaje de Lisa miró directamente a la cámara y dijo: "Algo que empezó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo es ahora políticamente incorrecto. ¿Qué se puede hacer?".

Al parecer, la polémica se calmó un poco con la retirada de Apu de Los Simpson, aunque recientemente Matt Groening ha indicado que tienen planes para traer de vuelta al personaje con una nueva voz y un nuevo cometido que vaya más allá de ser el gerente del Badulaque: "La intolerancia y el racismo siguen siendo un problema increíble y es bueno que por fin se apueste por una mayor igualdad y representación".