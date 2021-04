México: el país con más Sugar Daddies en Latinoamérica

La vida es cara y hay quienes aman tener una vida llena de lujos. Es así como para algunas mujeres, una buena opción es la de los Sugar Daddies, esos amores mayores que les gusta consentir a sus amadas. Pero de entre todas las mujeres del mundo, parece que las mexicanas son quienes más disfrutan de estos placeres, así lo indica un reciente estudio.

SeekingArrangement, el sitio web de Sugar Dating más grande del mundo, presentó recientemente un estudio que revela a México como el país que más sugar daddies tiene en Latinoamérica (al menos en su plataforma).

TE RECOMENDAMOS: Tinder: Las mujeres los prefieren con mayor grado de estudios

La app analizó el comportamiento de sus usuarios en un determinado período de tiempo y basado en las estadísticas de uso, descubrió que México se posiciona en el número uno de este tipo de relaciones de pareja.

México, el primer país en mujeres que tienen sugar daddy / Hans Neleman

Según los datos arrojados, existen nada más y nada menos que 183 mil 302 sugar daddies mexicanos registrados en su plataforma (es decir, faltan los que no tienen una vida tan digital). Estos, representan el 34% de sus usuarios en Latinomaérica, superando a países como Brasil, con 141 mil 725 y Colombia con 73 mil 745.

LEE TAMBIÉN: Usa filtro de mujer y termina con cientos de citas en app

Países con mayor número de Sugar Daddies en Latinoamérica

Te compartimos la lista más extensa, donde México es el primer lugar. Esto desde el inicio de la app en 2006.

México Brasil Perú Argentina Chile Ecuador Venezuela Costa Rica Panamá

Qué es un Sugar Daddy

Si el término no se te hace conocido y crees que solo es un papá muy dulce, te explicamos. Un Sugar Daddy es un hombre mayor, con grandes ingresos económicos, que suelen tener relaciones de pareja con mujeres mucho menores que ellos, normalmente jóvenes que, por interés, no tienen problemas con ese tipo de relación, siempre y cuando les paguen lujos como autos, renta, ropa, accesorios, etc.

QUIZÁ TE INTERESE: Hizo match en Tinder y consiguió un trasplante de riñón

Así, se puede decir que las relaciones con un Sugar Daddy son básicamente de mutuo acuerdo para un beneficio en ambas partes. Mientras la mujer recibe ayuda financiera, el hombre recibe cariño y una buena imagen.