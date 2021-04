Elton John estrena colaboración en tributo a la comunidad LGBT

Elton John nos ha regalado una prueba más de que continúa imparable al presentar su más reciente colaboración con la cantante británica-japonesa Rina Sawayama con un nuevo sencillo al que titularon “Chosen Family”.

La nueva versión de “Chosen Family” llega con un tono más conmovedor, en donde rinden tributo a la comunidad LGBT, y fue a través de sus redes sociales que Rina Sawayama agradeció la oportunidad de trabajar junto al famoso músico británico

“Qué hermoso momento que nunca olvidaré. Espero que la canción los toque”, mensaje con el que acompañó el clip en dónde se ve a la artista de 30 años junto a Elton John tocando el piano, mientras interpretan la balada.

Este nuevo sencillo nació a finales del año pasado con la voz de Rina Sawayama, quien confesó que se inspiró en el acoso que sufría por parte de sus compañeros, y fue la misma comunidad LGBT, quien prácticamente salvó su vida, por lo que decidió componer este tema como un mensaje de solidaridad.

Fue gracias a esto y al éxito de su tema “Comme Des Garcons (Like the Boys)”, que Elton quedó impresionado con ella, por lo que no duda en compartir que par el ha sido un gran honor el realizar un dueto con Rina, pues es su talento es extraordinario”.

“Rina no solo representa el cruce cultural de la inspiración que siempre trae la mejor música, sino que a una generación que ha crecido con el internet y la historia de la música completa en sus dedos, y se mezcla lo que ellos quieran con amor real y entendimiento, sin restringirse por viejas ideas del género”, añadió Elton John.

Hasta el momento, el tema esta ha logrado superar las más de 124,000 mil reproducciones en YouTube, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos musicales.