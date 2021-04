Joven de origen purépecha es aceptada en Harvard; mira su reacción

¿Te imaginas que una entrevista fallida para entrar a la universidad, gracias al inestable servicio de internet, te logre catapultar a la escuela de tus sueños? Pues esto es lo que le sucedió a una chica a la mitad de su entrevista, pero gracias a su gran talento, esto no representó un impedimento y logró entrar a Harvard.

Se trata de Elizabeth Esteban, una joven miembro de la tribu purépecha y originaria de Michoacán, México, la cual vive en una casa móvil en Meca, California junto a sus padres, y que se hizo viral al publicar su reacción cuando recibió su carta de aceptación en la universidad de sus sueños.

"Me sentí orgullosa y emocionada, todo tipo de emociones, porque nunca hubiera creído que una persona como yo sería aceptada en una universidad de prestigio. Formo parte de un grupo indígena que considera que las mujeres deben... ser el estereotipo de madre que se queda en casa. Sólo quería romper esas barreras", dijo Elizabeth.

Elizabeth estuvo a punto de no enviar su solicitud, pues creía que sería casi imposible que, al ser hija de migrantes purépechas que trabajan en el campo en el valle de Coachella, pudiera ingresar a una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos: "Al principio no iba a aplicar para Harvard porque no me sentía como que mis logros habían merecido atender una universidad así tan prestigiosa", dijo.

Y sumado a esto, el convertirse en victima de una mala jugada por parte del servicio de internet, justo en el momento en que se encontraba hablando con el departamento de admisiones de la Universidad de Harvard, jamás imaginó que su sueño se convertiría en realidad.