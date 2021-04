Christina Aguilera prepara disco en español luego de 21 años

Parece que la música latina está ganando mucho terreno en el panorama musical, y es que cada vez son más los artistas de talla mundial que incursionan en nuestro idioma, y esta vez le toca el turno a Christina Aguilera, quien regresa a deleitarnos con un LP totalmente en español.

La cantante hecha mano de las raíces ecuatorianas y españolas de su padre para traernos este nuevo material discográfico, el cual se convierte en la continuación de su primer disco en español “Mi reflejo” lanzando hace tan solo 21 años.

La estrella no ha querido soltar la sopa completamente sobre lo que nos espera en su nuevo álbum en español, por lo que ha estado jugando con la curiosidad de sus seguidores al publicar imágenes entre bastidores, trabajando hasta altas horas de la noche en un lugar secreto de grabación en Miami, así como algunas selfies con colaboradores, e incluso una foto en Miami Beach titulada "Miami Sessions" lo que nos da a entender que se encuentra trabajando duro.

Durante su última entrevista, confesó que tras iniciar el proceso de grabación, se sintió "reinspirada" y pudo enamorarse "de nuevo" de la música, asegurando que se encuentra lista para reclamar su trono en la industria musical.

"Me he vuelto a inspirar y me he reconectado conmigo misma. Me he vuelto a enamorar de la música, lo cual es algo muy grande de decir, habiendo pasado toda mi carrera en la música" y añadió “Soy una perfeccionista y quiero dar todo lo mejor de mí -especialmente por el examen de conciencia que he hecho en el último año y la nueva perspectiva que tengo”.