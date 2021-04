Niegan entrada a abuelita de 100 años en un supermercado por no llevar permiso covid-19

La falta de criterio de algunas personas ha logrado que cientos de adultos mayores se conviertan en victimas de situaciones que están fuera de su alcance, sobre todo en estos tiempos tan complejos con la pandemia derivada por el coronavirus, y tal es el caso de esta abuelita a quien le fue negado el paso a un supermercado por no traer consigo una permiso especial de covid-19.

El indignante caso ocurrió en Santiago de Chile, dónde Isolina Grandón, una mujer de 100 años de edad acudió a un supermercado con sola intención de comprar una pechuga de pollo y otros víveres esenciales para poder sobrevivir, pero se llevo una desagradable sorpresa cuando al llegar a la entrada, los guardias se cruzaron en su camino y le exigieron un permiso para desplazarse e ingresar a recintos comerciales, y al no tenerlo, la vigilancia decidió no dejarla pasar.

TE RECOMENDAMOS: Por vender papas, abuelitos son detenidos por policías en Morelia



Isolina argumentó que no contaba con el permiso debido a que no sabía usar internet ni tenía allegados que pudieran hacer las compras por ella, pues todos sus familiares han fallecido y la última hermana que le quedaba murió a causa del Covid-19:

"Yo le dije, voy solamente a comprar el alimento para el almuerzo, voy a comprar una pechuga de pollo. Yo no he podido ir a sacar mi permiso, porque yo no sé dónde ir y porque no puedo salir de mi casa", trató de explicar a los guardias.

La acción del guardia de seguridad provoco el enojo de las personas que se encontraban en las líneas de caja, y fue una mujer quien se acerco a Grandón para hablar con ella, y posteriormente ingresar al recinto comercial y comprar lo necesario para la mujer de 100 años.

Los testigos pudieron corroborar con el guardia que Grandón vivía sola, por lo que no contaba con los medios para realizar el tramite: "Le traté de explicar que ella no tenía cómo sacar el permiso, no sabe ocupar un teléfono y él sigue insistiendo que no podía darle el acceso, ya que si él lo hacía perdía el trabajo", agregó una testigo. Después de que la historia de traspasara fronteras y se convirtiera en un caso viral, el presidente del Colegio de Profesionales de Seguridad Privada de Chile. Miguel Ángel Ramírez, declaró que el guardia cumplió con su trabajo, aunque admitió que los mismos trabajadores podrían haber dado facilidades a la mujer como ayudándola a sacar un permiso o comprándole lo que necesitaba.

Por su parte, el supermercado emitió un comunicado en el que lamentaban la situación de la abuelita, y explicaron que hacer excepciones en casos como estos, puede tener graves consecuencias para la salud de las personas, por lo que ellos solo actuaron con apego a las disposiciones de la autoridad sanitaria. Al final, Isolina Grandón aseguró que: “Tendrían que ser un poquito más amables, quizás un poco más que amables, conscientes de que también en el mundo hay mucha gente que necesita, no tan solo porque tiene hambre sino porque tiene razones de sobra". El caso de esta mujer se suma a los otros adultos mayores se han visto complicados con la obtención de sus permisos digitales. Mira aquí el momento: Guardias de supermercado #lider de Plaza de #maipu niegan el ingreso a abuelita de 100 años por no tener permiso, ella explica q no sabe ocupar internet y solo quiere comprar una pechuga de pollo. Guardia se mofa y le dice venga mañana ahi no estoy yo (sigue) pic.twitter.com/lQjoj6ZzeW — Malandrina (@claubeda) April 10, 2021