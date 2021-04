Hilary Duff regresa a la actuación con spin-off de icónico sitcom

Después de anunciar la cancelación del remake de “Lizzie McGuire” y tras siete años fuera de la actuación, Hilary Duff está de regreso en el set de grabación con un spin-off de la icónica serie de comedia de 2005, “How I Met Your Mother”.

La plataforma de streaming Hulu confirmó que el show de televisión llegará con Duff como la cara principal del proyecto, al que han titulado “How I Met Your Father” y fue la misma actriz quien se encargó de anunciarlo a través de sus redes sociales.

"Como gran fan de 'How I Met Your Mather', me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig (creadores) me confiaran la secuela de su bebé. Estoy entusiasmada por aquí para unirme a la familia de Hulu Originals y 20th. ¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionada de poner mis 6 ½'s allí!", aseguró la actriz.

Esta vez, la historia se centrara en Sophie, interpretada por Duff, quien contará a su hija la historia de cómo conoció a su padre. La historia manejará la época actual en donde la protagonista y su grupo de amigos descubren quiénes son, lo que quieren en la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y aplicaciones ilimitadas.