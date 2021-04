Forest Fish y Dj Perro, invitados especiales en el webshow de Gabo Ramos

Se llegó el momento de presentar un episodio más del increíble webshow interactivo en vivo junto a Gabo Ramos, a través del Facebook de LOS40, este 26 de abril, a las 8:30 pm. Forest Fish y Dj Perro son nuestros increíbles invitados, y aquí te damos una probadita de lo que nos espera.

Forest Fish y su diversidad de estilos

Forest Fish se ha caracterizado por ser un músico multi-instrumentistas que nos transporta a otra dimensión al mezclar estilos como el post-punk, indie-pop y rock psicodélico, y así lo deja ver en su más reciente mixtape titulado “a perfectly balanced mixtape of peace and ramen”, el cual bien con 2 canciones increíbles a las que llamó “Peace of Mind” y “After Ramen”.