Gemelas separadas al nacer se reencuentran 36 años después

Dicen que los gemelos tienen una conexión que va más allá de lo que se puede explicar y fue gracias a eso que estás gemelas se reencontraron 36 años después de haber sido separadas al nacer. Conoce la historia de las hermanas Emily Bushnell y Molly Sinert.

Todo inició cuando Isabel, la hija de once años de Emily Bushnell, le insistió que se realizara una prueba de ADN para saber sus orígenes pues sabían que había nacido en Corea del Sur pero fue adoptada en Pensilvania, Estados Unidos.

La única intención de Emily era saber quiénes eran sus padres. "Quería hacer un test de ADN porque mi mamá fue adoptada. Quería saber si tenía más familia", declaró su hija en un programa de televisión. Fue así como su hija la convenció y a inicios de este año, se realizaron una prueba de ADN para conocer su información genética y quién era su familia.

Por su parte, en Florida, Molly Sinert se encontraba con las mismas dudas y más o menos en las mismas fechas que su hermana, también se había realizado una prueba de ADN. Algo así como que su intuición de hermanas las hizo conectarse a pesar de no conocerse y la distancia.

Cuando Molly recibió los resultados, notó que algo estaba mal. Su ADN era 49.96% compatible al de una joven que según el estudio, podía ser su hija.

Molly y Emily no se conocieron hasta los 36 años /

"Hice clic en el pariente más cercano y no lo entendía. 'Compartes el 49.96% del ADN con esta persona. Predecimos que es tu hija'. Obviamente, esto no está bien, porque nunca he dado a luz, no tengo hijos". Es decir, los resultados le estaban dando la compatibilidad con su sobrina.

No pasó ni un mes y ya se habían contactado. Molly y Emily se conocieron y aunque saben que tienen que recuperar el tiempo perdido, están felices de haberse encontrado de nuevo. Ahora planean hacer un viaje juntas a su país natal, Corea del Sur.