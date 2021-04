Alumno apuesta con maestro su calificación en reta de videojuego, termina reprobado

"¡Profe súbame una décima!" Típico que cuando estás estudiando y no te está yendo muy buen en la escuela, terminas intentando llegar a acuerdos con tu maestro para que te suba la calificación. Pero definitivamente esto a veces no termina como quisiéramos.

Juan Jo Holguín, un profesor de México, conocido por ser también un "profe" TikToker, compartió cómo uno de sus alumnos lo retó a jugar Call Of Duty: Warzone. Si el joven ganaba, tendría diez, si perdía, el maestro podía reprobarlo.

"El otro día me llegó este mensaje 'profe, un pvp (player vs player) y si gano me pone 10 y si pierdo me reprueba'", dijo en TikTok el profe Juan Jo Holguín, también conocido como "profe millennial".

Inmediatamente se puede ver parte de la partida que tuvo el maestro con su alumno y cómo ganó las cinco retas que habían acordado, ganando así la apuesta.

"Y pues adivinen ahora a quién voy a reprobar (Moraleja: no retes al profesor)", dice sonriendo el profesor en el video que ya cuenta con casi noventa mil likes.

Quién es Juan Jo Holguín, el profe Millennial

Juan Jo Holguín es un maestro de México que ha utilizado las redes sociales no solo para mostrar el lado más graciosos de todos los profesores sino también para generar un ambiente de confianza y aprendizaje con sus alumnos.

En su cuenta de TikTok, que cuenta con casi 300 mil seguidores, el profe Juan Jo hace parodias de las técnicas de enseñanza tanto antiguas como las más actuales. Sin duda, refleja la vida secreta de los maestros de la educación básica y superior en un modo irónico y divertido.