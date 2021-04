Facebook pone fecha de vencimiento a streams como Twitch

A partir del día de hoy, Facebook empezó a notificar a sus usuarios que los streams anteriores de todas las cuentas de creadores de videos de juegos comenzarán a tener fechas de vencimiento, justo como lo hace Twitch.

Este cambio se aplicará a todas las cuentas de creadores de videos de juegos y es posible que algunos lo vean antes en el panel de streams en vivo a medida que vaya avanzando la implementación durante la próxima semana, dicta el comunicado.

Ahora se agregarán fechas de vencimiento a los lives anteriores en el panel de streams en vivo.

Los cambios afectaran a todos los videos que se transmitieron en vivo en los siguientes intervalos:

Creadores de videos de juegos que no formen parte del programa oficial de socios ni Level Up: los videos caducarán después de 30 días

Creadores de Level Up: los videos caducarán después de 90 días

Creadores del programa de socios: los videos caducarán después de 180 días

Entonces ahora, los streams anteriores caducarán automáticamente después de 30, 90 o 180 días desde su creación. Los videos transmitidos en vivo que superen su fecha de vencimiento se eliminarán paulatinamente a partir del 26 de mayo. Por lo tanto, habrá que verificar el panel de streams en vivo si es que quieres descargar tus streams anteriores, ya que cuando caduquen estos se eliminarán.

Este cambio no afectara las estrellas, ni las suscripciones asociadas a las publicaciones. Es importante subrayar que los videos on demand subidos que no fueron en vivo, no se verán afectados por este cambio.

Este nuevo proceso, según el texto, respeta las normas del sector y busca ayudar a ofrecer una experiencia de streaming de mejor calidad la comunidad

Recomendaciones

La red social sugiere algunas acciones antes de que llegue fecha de caducidad:

Descargar en alta resolución (hasta 1080p) las transmisiones que hayas hecho y guardarlas en la computadora.

Crear y guardar tantos clips de momentos destacados de streams como desees y usarlos en tu cuenta durante todo el tiempo que quieras.

Otro de los cambios es que cuando no estés transmitiendo, podrás usar la función "Lo más destacado del stream".

Ahora habrá que ver cual es la respuesta de los usuarios, ya que una de las cosas que diferenciaba a Facebook de otros servicios era justo que podías acceder a la biblioteca de contenidos sobre demanda.