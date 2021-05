YosStop confiesa que audicionó para papel de Michelle Salas

La youtuber Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosSyop ha estado envuelta en polémica después de ser denunciada por posesión de pornografía infantil, y ahora está dando de que hablar tras declarar que el papel de Michelle Salas en “Luis Miguel: La serie” podría haber sido suyo.

Fue a través de un vídeo publicado en su cuenta oficial de Youtube que YosStop, además de hablar sobre su experiencia en algunos castings, confesó que ella podría haber interpretado a la famosa hija de Luis Miguel, pues fue el mismo Netflix quien la contactó para que realizara un casting en la serie.

“Literal, yo no lo busqué, me buscaron, me mandaron un correo de Netflix y me pidieron que les mandara un casting grabado para interpretar a la hija de Luis Miguel, entonces dije ‘sí chido, chido, lo mando”, se escucha decir a YosStop en el video.

YosStop se sincero con sus seguidores y compartió que al momento de compartir la noticia, recibió criticas y comentarios un tanto fuera de lugar respecto a si ella se quedara con el papel: “Ni siquiera te parece a Luis Miguel”, fue uno de los comentarios mencionados en el vídeo titulado “Lo peor de los castings”.