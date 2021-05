De un cameo a ser el hermano de "El Sol" en Luis Miguel, La Serie: Juanpa Zurita invitado VIP en De Película

Juanpa Zurita logró entrar por la puerta grande a la actuación: lo hizo con la serie del momento en México, Luis Miguel, en donde interpreta a Alex Basteri, el hermano del cantante. Para hablar de su papel y sus próximos proyectos, lo tendremos como Invitado VIP en De Película este viernes 7 de mayo, a las 2:30 pm, a través del Facebook Oficial de LOS40.

El también influencer comentó cómo logró formar parte de la serie: “Estuve como dos años o año y medio haciendo audiciones de Estados Unidos y de repente me encuentro a Diego Boneta en un desfile de Dolce & Gabbana y me cuenta: ‘Estoy haciendo una serie, va a ser de Luis Miguel, ¿te gusta actuar a ti?’. Le dije: ‘Sí’”. Diego me conecta una oportunidad súper (buena) con Karla y Pablo que son los productores. Inicialmente me habían llamado para hacer un cameo.

"Cuando fui, empecé a hablar con ellos de quién soy, mi trayectoria. Y me dicen: 'Te pareces un poquito (a Alejandro, hermano de Luis Miguel), te damos dos horas, ¿Te rifas?'", agregó Juanpa.