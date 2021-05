Ben Affleck es rechazado por una mujer en app de citas

“Pensando en el momento en que coincidí con Ben Affleck en Raya y pensé que era falso, así que no lo emparejé y me envió un video en Instagram”, escribió Jay a través de TikTok junto a un vídeo en el que se la veía un tanto molesta por la situación.

Durante el clip, que tituló “Los siento Ben”, acompañado de cuatro emojis de calaveras, también muestra un supuesto vídeo que Affleck habría mandado a la influencer después de que esta lo rechazara, luciendo un poco desalineado con una camiseta roja dentro de su habitación: "Nivine, ¿por qué me desmarcaste?. Soy yo!", se escucha decir al actor.

El vídeo rápidamente se volvió viral, alcanzando los más de 132.000 "me gusta" en sólo cinco horas. Además, ha sido visto más de 894.000 veces y tiene casi 2.000 comentarios. De inmediato, Nivine fue contactada por una cadena televisiva, en dónde defendió al actor de “Argo”, ya que algunos usuarios de las redes criticaran fuertemente a Affleck: "Estoy viendo muchos comentarios llamándole asqueroso y no creo que sea justo. No me estaba burlando de él en el vídeo. Me estaba burlando de mí misma”, explicó Jay.

Esta no es la primera vez que Ben se ve involucrado con la aplicación, pues 2019 sobre el uso de Raya tuiteando: "HA, me atrapaste. Estoy saliendo con alguien", para después pedir a la aplicación de citas que donara a la organización junto con él: "Estoy haciendo una donación hoy porque hay personas que luchan contra la adicción cada día que no tienen los recursos y necesitan ayuda. Raya, ¿te apuntas? Quién más está conmigo?", concluyó.

¿Qué es Raya?

Raya es una aplicación de pago lanzada en febrero de 2015 que funciona para "tener citas, establecer contactos y hacer nuevos amigos"; es tan exclusiva que, según el New York Times, solo se acepta al 8% de los solicitantes.