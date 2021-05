Madre pone los juguetes de su hijo en bolsas de basura por no recogerlos y así reaccionó

Al parecer la madre le insistió por dos días para que recogiera el “tiradero”, pero al niño por más llamadas de atención que le hacían no hizo caso.

Ante los desplantes del menor de cinco años, la usuaria de TikTok @Tabathamarie tomó las riendas de la situación y sin piedad colocó sus juguetes en una bolsa y lo amenazó con tirarlos.

Y es que para la mamá fue el colmo, luego de que siempre le respondiera: “No, mamá debe limpiarlo usted”.

La mamá decidió enseñarle a su hijo / TikTok

Por supuesto, las reacciones del menor no se hicieron esperar cuando vio que su progenitora comenzaba a guardar todo. “Odié ver la expresión de su rostro cuando vio su habitación. Me dolió tanto, pero mis bebés no serán irrespetuosos”, decía la descripción del video.

Con esa reprimenda, la madre aprovechó para enseñarle a su hijo la importancia de la limpieza y que esa actividad no era exclusiva de una mujer.

Bajo advertencia no hay engaño / TikTok "Mamá no está criando hombres irrespetuosos. No es un trabajo de 'mamás' o un trabajo de 'mujeres' hacer algo. Tú haces el lío, límpialo. Ves a mamá luchando, ayúdala. No te sientes ahí y dejes que una mujer tenga problemas. Mis bebés aprenderán esto rápidamente". Hasta el momento el video ha alcanzado más de 3 millones de visitas, y aunque hubo muchos internautas que reaccionaron mal ante el correctivo, lo cierto es que la limpieza no solo debe caer en las mujeres. ¿Tú qué opinas?