LadyMesaDePostres, la desinvitan a la boda porque no tiene novio pero le exigen regalo

Sin embargo, para la novia no iba a ser nada cómodo y a fuerza quería que llevara una pareja, por lo que, al no tenerla, le dijo que lo mejor sería que no fuera.

"Te vas a sentir incómoda realmente, la mesa donde te puse es de puras parejas. Igual puedes dejarme el regalo de bodas y después festejamos nosotras", dijo la próxima a casarse. Dani obviamente se enojó y le dijo que no podía creer que había sido desinvitada porque no tenía novio.

La desinvita a la boda por no tener novio pero le pide regalo

Hasta ahí el coraje era soportable pero todo empeoró cuando su amiga insistió en que mejor le dejara el regalo y luego celebraban. Para concluir, le preguntó si todavía le iba a regalar la mesa de postres.

"Amiga no te pongas así. Yo te pregunté si podías poner la mesa de postres y dijiste que sí. O sea sí puedes ir pero no tienes novio. No me hagas esto, la mesa me la dejabas en 15 mil y te dije que si me la regalabas por nuestra amistad, no me canceles", comentó.

Dani se molestó tanto que la mandó a volar. El colmo, Karla le dijo que no importaba si no le hablaba pero que le diera la mesa de postres: "Ya le dije a Gustavo y ya me gasté el dinero", concluyó.

La publicación se hizo viral y causó gracia entre más de 130 mil personas que compartieron la conversación y 160 mil que reaccionaron.

Karla siguió pidiendo por su mesa de postres

Después de que Dani se hiciera viral, Karla le reclamó porque era obvio que sus amigos sabían que hablaban de ella. Y qué creen, le dijo que por hacerla famosa, mínimo le diera la mesa de postres. Esta gente no aprende.

Los memes no tardaron en llegar y ya todos quieren saber más de Dani, Karla, si se hará la boda y por supuesto, quién pondrá la mesa de postres.