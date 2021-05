Cirujano revela cómo luciría la mujer perfecta según lo que más le piden sus clientas

La presión por ser físicamente perfecta parece que cada vez es mayor, sobre todo teniendo estándares de belleza tan grandes como el que vemos en el cine y la televisión. Aunque las celebridades que ahí aparecen también son mujeres reales, con defectos, sus cirugías y tratamientos parecen inalcanzables. Así, miles de mujeres se someten a cirugías para parecerse a sus artistas favoritas.

Pero ¿qué tan real y natural puede ser una mujer que exige tener un cuerpo con distintas proporciones? Una encuesta realizada por el proveedor de cirugía estética, el Transform Hospital Group, mostró cuáles son los atributos de las mujeres famosas más solicitados por quienes se someten a cirugías estéticas.

Así, un sitio de espectáculos, a través de una fórmula matemática, mostró cómo luciría "la mujer perfecta" según el cuerpo de 16 celebridades distintas y lo que más piden al momento de las cirugías.

Los pies de Scarlett Johansson, la cintura de Jennifer Aniston, las manos de Gwyneth Paltrow, piernas largas de Victoria Beckham, los tobillos de Emma Watson... las mujeres son muy específicas cuando piden que les arreglen una parte del cuerpo.

Pero si juntáramos todas esas características, el resultado no sería una mujer hermosa sino una combinación tan rara que no sería estética. Eso solo nos demuestra una cosa, la mujer perfecta no existe. O más bien, existe cuando dejamos de creer que tiene que ser de una sola manera.

Conoce cómo sería la mujer perfecta según lo que piden a los cirujanos plásticos y cómo quedaría.