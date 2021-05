Jolette aconseja a Laura Bozzo tras pelea con Lolita Cortés

Jolette le aplicó la de "ya no voten por ella" a Lolita Cortés, a través de un mensaje que dedicó a Laura Bozzo, quien en los últimos días ha recibido fuertes críticas por parte de Cortés, muy parecidas a las que recibió la ex académica en 2005.

Laura Bozzo y Lolita Cortés se han convertido en fuertes enemigas durante la sección de concurso de baile del programa Hoy. Mientras Laura Bozzo compite por ser la ganadora de "Las Estrellas Bailan en Hoy", Lolita Cortés se ha encargado de criticarla fuertemente, al ser la jueza del concurso.

TE RECOMENDAMOS: Lolita Cortés recibe un mensaje de Jolette tras enterarse que está en Televisa

Pero qué mejor que alguien que ha pasado por lo mismo para darle ánimos a Laura Bozzo. Jolette, quien fuera concursante de La Academia en 2005 y que se hiciera famosa por su forma de cantar y las críticas que recibió por parte de Laura Cortés, regresó a darle un mensaje de ánimo a Laura Bozzo, ex conductora de Laura en America.

Fue a mitad del programa que Laura Bozzo recibió un video de Jolette, aconsejándole cómo tratar a Lolita Cortés cuando le dé una mala crítica por su presentación.

Jolette defiende a Laura Bozzo de Lolita Cortés

"No vale la pena señora Laura que pierda las composturas por la crítica de esta señora Lolita Cortés que es lo único que sabe hacer, ella no sale de este personaje, que de verdad los que lo vemos desde afuera se ve falso y exagerado. No vale la pena que se deje lastimar, herir, amedrentar, por esas críticas que no valen la pena, yo los invito, de verdad, a ignorar por completo a esa critica destinada a destruir. Por favor tenga cuidado y disfrute de este momento porque se van a llevar en su corazón recuerdos bonitos, tienen que entender que esto es intencional, que busca destruir, no la dejen entrar a su mente, a su corazón, a su sistema. Disfruten esto y les mando un beso grande", dijo en un video.

El mejor crossover en la historia de la humanidad. pic.twitter.com/uNVqhi6p6K — Alex (@AlexMurilIo) May 11, 2021

LEE TAMBIÉN: Así surgió la frase "Que pase el desgraciado" de Laura Bozzo

Las peleas entre Laura Bozzo y Lolita Cortés

Laura Bozzo insultó recientemente a Lolita Cortés luego de recibir fuertes críticas por su participación en el show y ser salvada por el público. Fue detrás de cámaras que Laura Bozzo le dijo "ábrete perra" a Cortés quien posteriormente dijo que no le daba importancia a esos comentarios, sobre todo porque ella ama los animales.

Jolette vs Lolita Cortés, la eterna pelea

Fue en 2005 cuando Jolette se convirtió en la concursante más polémica de La Academia. Para muchos, no tenía talento para cantar y aseguraban que estaba en el programa por polémica y bonita.

QUIZÁ TE INTERESE: Laura Bozzo recibe Doctorado Honoris Causa y medalla Benito Juárez

Lolita Cortés, quien desde niña ha sido cantante y bailarina profesional, era su más grande crítica, consiguiendo el apodo de "la Juez de hierro". De ahí salió la famosa frase " Ya no voten por ella", la cual Lolita dijo viendo directamente a la cámara, pidiéndole al público que dejaran de rescatar a Jolette.