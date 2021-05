Star+, la nueva plataforma de streaming que llega a Latinoamérica

Una nueva plataforma de streaming llega a Latinoamérica y promete contenido lleno de entretenimiento y deportes, que en ningún lado podrás encontrar. Hablamos de Star+ (Star Plus) que se lanzará el próximo 31 de agosto.

Un servicio independiente de Disney+, un servicio para el público adulto que contará con, además de las series como "This Is Us", "The Walking Dead", "American Horror Story", "Grey's Anatomy", "Lost" y más, tendrá su propio canal de ESPN que contará con eventos en vivo.

Las ligas más importantes y shows deportivos, series, comedias animadas, películas, documentales y producciones originales son lo que llegará a Star+ el próximo 31 de agosto.

Lista de contenidos de Star+

"This is Us"

"The Walking Dead"

"American Horror Story"

"Mayans M.C."

"Pose"

"Outlander"

"Genius" (de National Geographic)

"Snowfall"

"9-1-1"

"S.W.A.T."

"The Resident"

"Grey's Anatomy"

"24"

"Homeland"

"Modern Family"

"Lost"

"How I met your Mother"

"The X Files"

"Prison Break

Los Simpson

Family Guy

American dad!

Futurama

Bob's Burgers

Duncanville

Nomadland

Judy

The Empty Man

Deadpool

Deadpool 2

Logan

Bohemian Rhapsody

El Diablo viste a la moda

Jojo Rabbit

Alien

Duro de Matar

El Planeta de los Simios

Búsqueda Implacable

Qué es Star+, el nuevo servicio de streaming

"Star+ será un servicio de streaming de entretenimiento general y deportes que será lanzado el 31 de agosto de 2021 en América Latina, y será complementario pero independiente del servicio Disney+ en esta región. El servicio será el hogar del estreno exclusivo de series de televisión y películas de entretenimiento general de los estudios de contenido de The Walt Disney Company, incluidos Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions y más, así como el servicio de streaming de deportes en vivo de ESPN", dice un comunicado.

Star+ se puede contratar independiente de Disney+ o con un paquete combinado. Espéralo el próximo 31 de agosto.