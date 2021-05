Marco Antonio Regil de luto, llora en un live el fallecimiento de su perro

Si algo caracteriza a Marco Antonio Regil sin duda es su sonrisa. Pero en los últimos días, la ha perdido por una terrible noticia en su vida, su perro falleció recientemente. Es así como conmovió las redes sociales, entre lágrimas, contando este triste momento en su vida.

A través de un Instagram Live, Marco Antonio Regil compartió con sus fans la triste noticia del fallecimiento de su perro llamado Bernie.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Marco Antonio Regil lamentó la pérdida repentina de su perro, quien aparentemente sufrió un paro cardíaco mientras daba un paseo.

"Amigos, ¿cómo están? Acaba de pasar algo que... no esperaba que iba a pasar hoy. 'Bernie' se acaba de morir..., probablemente fue un ataque al corazón", dijo evidentemente conmovido.

"Un amigo lo sacó a pasear. Me llamó desesperado, 'ven baja'. Estaba caminando y le dio un paro cardiaco. Lo tratamos de revivir, le dimos masajito en su corazón... se nos fue el niño 'Bernie'. Estamos muy tristes. Sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano, no estaba corriendo, no estaba jugando", dijo con el cuerpo de su perrito en la calle, ya sin vida.

Bernie, quien había sido operado recientemente del corazón, fue adoptado por Marco Antonio Regil al poco tiempo de la muerte de su perrita Lucy y fue quien lo ayudó a superar esa tragedia y otros momentos difíciles en su vida, como la muerte de su madre.

"Estuvo conmigo cuando mi mamá falleció, fue un angelito que vino a ayudarme... me ayudó a salir de una depresión muy fuerte, me enseñó muchas cosas", dijo lamentándose.

Marco Antonio Regil encontró a Bernie hace cinco años luego de un paseo en bicicleta. El perrito lo siguió, él lo llevó a su casa y desde ahí se hicieron inseparables.